Mantenha a calma, você está alerta para possíveis réplicas: PM After Quake Rocks Delhi-Uncr

O primeiro-ministro Narendra Modi pediu aos moradores da região de Delhi-DR “para manter a calma”, apenas duas horas após um terremoto de magnitude de 4.0 atingir a capital nacional às 5:36 da manhã

Levando para X, o primeiro -ministro Modi disse: “Eles sentiram tremores em Delhi e nas áreas próximas. Usando todos para manter a calma e seguir as precauções de segurança, mantenha alerta para possíveis réplicas. As autoridades monitoram de perto a situação”.

O primeiro -ministro Modi também garantiu às pessoas que funcionários preocupados estão monitorando a situação de perto.

De acordo com o National Sismology Center, a Agência Nodal do Governo Central para o monitoramento da atividade do terremoto e realiza uma investigação sismológica no país, um terremoto com uma magnitude de 4,0 Gits Delhi e NCR, incluindo Naida, Grande Noida e Ghaziabad, entre outros lugares. O epicentro estava em Dhaula Kuan, em Nova Délhi, e a profundidade do terremoto era de 5 quilômetros, de acordo com o Centro Nacional de Sismologia.

Os tremores duraram alguns segundos. No entanto, muitos na capital nacional deixaram suas casas e edifícios de grande altura, já que os tremores causaram pânico entre os moradores.