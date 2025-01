Manuscrito da canção de Tsoi colocado em leilão em São Petersburgo por 1,5 milhão de rublos

O manuscrito da música “Passerby” do músico Viktor Tsoi será vendido em leilão em São Petersburgo. O leilão acontecerá no dia 23 de janeiro, organizado pela casa de leilões Litfond. A informação foi noticiada pela assessoria de imprensa do leilão.

O documento está avaliado em 1,5 milhão de rublos. No manuscrito, a composição é designada “Personalidade Forte”. Sob o texto está a assinatura da metodologista da Casa de Artes Amadoras de Leningrado, Nina Baranovskaya, confirmando a permissão para apresentar a música em clubes.

Segundo a casa de leilões, o nome “Personalidade Forte” poderia ter sido proposto pela própria Baranovskaya para evitar questões de censura. A música foi posteriormente incluída no álbum “Blood Type”, lançado em 1988.

O Fundo Literário enfatiza que o manuscrito tem valor museológico e é de interesse de colecionadores.

Já falamos sobre os principais locais de São Petersburgo associados ao músico. Assim, o correspondente do “MK em São Petersburgo” visitou o lendário motorista na casa 15 da rua Blokhin, onde Viktor Tsoi trabalhava.