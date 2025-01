‘Manushya hun, koi devta thodi hun’, diz PM Modi em seu podcast de estreia com Nikhil Kamath de Zerodha

O primeiro-ministro Narendra Modi apareceu em um podcast com o cofundador da Zerodha, Nikhil Kamath, encerrando a agitação nas redes sociais desde quarta-feira com o teaser da popular série de podcasts – ‘People By WTF’.

No trailer compartilhado por Kamath na noite de quinta-feira, Modi é ouvido dizendo em uma das respostas que pode cometer erros como os humanos e que não é um Deus.

“Quando me tornei ministro-chefe, fiz um discurso e disse publicamente… Erros acontecem, eu também os cometo. mein bhi manushya hun, mein koi devta thodi hun (Quando me tornei CM (de Gujarat), fiz um discurso. Disse publicamente que as pessoas cometem erros, eu também cometo erros, sou um ser humano, não sou um Deus) ”, Modi é ouvido dizendo no podcast.

Os comentários de Modi foram feitos meses depois de ele ter recebido críticas por dizer que “não é biológico, mas enviado por Deus” durante uma entrevista a um canal de notícias antes das eleições de 2024 para Lok Sabha.

“Quando minha mãe era viva, eu acreditava que nasci biologicamente. Após sua morte, ao refletir sobre todas as minhas experiências, fiquei convencido de que Deus havia me enviado. Esta energia não poderia vir do meu corpo biológico, mas foi-me dada por Deus… sempre que faço alguma coisa, acredito que Deus está a guiar-me”, disse Modi ao canal de notícias, provocando reações dos seus rivais políticos, incluindo o Congresso.

Kamath compartilhou a prévia de sua entrevista intitulada “Pessoas com o primeiro-ministro Shri Narendra Modi | Trailer do Episódio 6” em

Em 2019, a entrevista de Modi com o ator Akshay Kumar se tornou um vídeo viral. Kumar recebeu críticas online por perguntar ao primeiro-ministro Modi sobre mangas.

Meu primeiro podcast, diz PM Modi Em um vídeo de mais de dois minutos, Kamath e Modi falam sobre a emoção. “Estou sentado aqui na sua frente conversando, estou nervoso. É uma conversa difícil para mim”, diz Kamath no vídeo em hindi.

“Este é o meu primeiro podcast, não sei como será o seu público”, responde o primeiro-ministro.

O trailer mostra Kamath e o primeiro-ministro Modi discutindo semelhanças entre política, liderança e empreendedorismo. “Não tenho certeza se alguém discutiu tanto isso”, disse ele.

