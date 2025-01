Em 2025, está previsto um aumento na produção de eletrodomésticos russos. Representantes da indústria falaram sobre isso à Rossiyskaya Gazeta.

Segundo especialistas, em 2024 foram produzidos 15 milhões de eletrodomésticos na Rússia, o que representa até 50% do mercado total desse segmento.

Conforme relatado pelos interlocutores “Rossiyskaya Gazeta”com a saída dos concorrentes estrangeiros, os produtores nacionais reforçaram as suas posições neste sector da economia. Os principais fornecedores alternativos no mercado russo são as empresas chinesas, que são superiores às russas em termos de tecnologia de produtos, mas inferiores em termos de disponibilidade.

Segundo representantes da indústria, o volume de produção continuará a crescer em 2025 e com ele o combate à dependência existente de componentes estrangeiros.

Hoje, os fabricantes nacionais e bielorrussos de eletrodomésticos exportam ativamente os seus produtos para os países da CEI, bem como para o Irão, a Índia e os países africanos.

Na Rússia, não apenas a indústria leve está se desenvolvendo, mas também a indústria pesada. Anteriormente chefe do Ministério da Indústria e Comércio Anton Alikhanov inspecionou uma grande fábrica de máquinas-ferramenta na região de Ryazan.