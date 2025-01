Marco Box Office Collection Dia 18: O filme de Unni Mukundan conseguirá vencer Manjummel Boys?

O filme recebeu uma resposta positiva do público durante sua primeira semana de lançamento. O filme de Unni Mukundan obteve $27,6 milhões em sua primeira semana. Olhando para os números dos lucros de bilheteria, as pessoas esperavam que o negócio do filme ultrapassasse os ganhos de Manjummel Boys, o filme Malayalam de maior bilheteria de 2024. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre os dois filmes e suas coleções.

Arrecadação de bilheteria do Marco no dia 18

Thriller de ação malaiala de Unni Mukundan ganha estimativa $53 crore (India Net) até segunda-feira. A coleção do 18º dia do filme foi $1,3 milhões. Além do público malaiala, também recebeu respostas positivas do público que fala hindi.