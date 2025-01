Marco Box Office Collection Dia 19: O thriller de Unni Mukundan é o primeiro filme Malayalam a ingressar no clube 100 cr em 2025

Marco Box Office Collection Dia 19: O thriller de ação de Unni Mukundan, que está causando polêmica com suas cenas de ação e cenas violentas, se tornou o primeiro filme Malayalam a vencer $100 milhões até 2025.

Segundo os cineastas, Marco ultrapassou o $Marca de faturamento de 100 milhões de milhões em termos de ganhos mundiais. No entanto, de acordo com Sacnilk, rastreador da indústria, o filme ainda não atingiu esse marco. Marco Box Office Worldwide Collection ficou em $93,2 crore até terça-feira, 7 de janeiro.

Os cineastas e elenco compartilharam a atualização sobre a arrecadação de bilheteria do filme Frame in X. O filme ganhou $100 crores em todo o mundo e aprox. $4,5 milhões em Telugu.

Segundo Sacnilk, o filme ganhou estimativa $93,2 milhões em todo o mundo e $61,95 crores (bruto na Índia) até 8 de janeiro. Sua coleção indiana Malayalam (líquida) ficou em $40,12 crores e a arrecadação no exterior é de $31,25 milhões.

A arrecadação de bilheteria de Marco no dia 19 (India Net) foi de $54,65 milhões, de acordo com dados da Sacnilk. O filme não ganhou impulso na quarta semana após seu lançamento. Marco foi lançado nas bilheterias em 20 de dezembro. No entanto, outra versão foi lançada em janeiro.