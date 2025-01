Marco Box Office Collection Dia 23: A estrela de Unni Mukundan continua sua carreira estelar; consulte o acervo total do filme

O recém-lançado thriller de ação Marco continuou sua notável sequência de bilheteria no sábado: arrecadou cerca de $58 crores (líquidos) até 11 de janeiro. O filme Malayalam é estrelado por Unni Mukundan, com Siddique, Jagadish, Sudev Nair e Anson Paul desempenhando papéis importantes.

O thriller foi escrito e dirigido por Haeef Adeni e estrelado por Unni Mukundan no papel principal. Foi produzido por Shareef Muhammed sob a bandeira da Cubes Entertainments e foi lançado mundialmente em 20 de dezembro. Desde então, Marco se tornou o filme Malayalam com maior bilheteria de todos os tempos.

As primeiras estimativas compartilhadas pelo rastreador da indústria Sacnilk sugeriram que o filme ganhou $0,60 crore no dia 23. Isso eleva seus ganhos gerais de bilheteria doméstica em todos os idiomas para Rs. 58,05 milhões.

O filme ganhou $4.3 core no dia de seu lançamento e concluiu seu primeiro fim de semana com ganhos totais de $14,15 milhões. Marco venceu $27,6 milhões durante sua primeira semana nos cinemas, seguido por ganhos de $16,3 crore durante a segunda semana e $13,15 crore durante a terceira semana. A arrecadação interna bruta nos primeiros 22 dias foi de $67,00 milhões.

Especialistas do setor abordaram agora a possibilidade de Marco cruzar o $100 crore no fim de semana. É pertinente notar que os realizadores do filme afirmam que Marco já ultrapassou o $100 crores em lucros mundiais.