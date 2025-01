Marco Box Office Collection Dia 25: O filme estrelado por Unni Mukundan ultrapassa a marca de ₹ 100 milhões em todo o mundo: verifique as estatísticas aqui

Marco Box Office Collection Dia 25: O thriller de ação, dirigido por Haneef Adeni, estrelado por Unni Mukundan no papel principal, tem apresentado fortes números de bilheteria. O filme que estreou no dia 20 de dezembro já ultrapassou $Marca de 100 milhões em todo o mundo, dados de Sacnilk. com estados.

Arrecadação de bilheteria do Marco no dia 25

De acordo com as primeiras estimativas de Sacnilk. como filme ganhou $0,35 crore em seu 25º dia Falando sobre sua arrecadação bruta, o filme cunhou. $68,50 crore brutos na Índia, enquanto a arrecadação no exterior é $32 milhões, de acordo com o relatório do dia 24. Com isso, o. Sacnilk. com O relatório afirmou que a coleção mundial do filme agora equivale a $Mais de 100,50 milhões.