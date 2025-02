Marco eleito Marco Patarnello, o vestido da carta contra Meloni: o ANM joga a máscara

Francesco Damato 4 de fevereiro de 2025

Lembre -se do caso de Marco Patarnello explodiu em outubro para seu e -mail no e -mail doAssociação Nacional de Magistrados? Eles seus colegas reconheceram o “poder” e o “perigo” do primeiro -ministro, relataram e todos os outros para seus colegas Giorgia Meloni Comparado aos seus antecessores, porque é inviolável em nível pessoal, sólido para suas “visões políticas”, ou seja, para sua liderança mais consistente do anterior.

«Expoente de Judiciário DemocráticoComo o primeiro -ministro notou em uma controvérsia imediata que o magistrado acabou de ser escolhido Por colegas do novo comitê de gestão da Associação de Categorias. Não com os principais votos – 688 como colega Giuseppe Tango – Nem com os mínimos -74 votos de Natalia Ciccarelli – Mas com 234, o remédio do 28º lugar de 36. Vice -promotor público no Tribunal de CassaçãoNo entanto, Patarnello não gostou da resposta do primeiro -ministro e, no entanto, reclamou, como colegas que intervieram em sua defesa na controvérsia, que ele havia escapado de outro passo de seu e -mail. Foi aquele em que ele recomendou colegas para se equipar bem na ação de contraste que o primeiro -ministro ganhou. Uma “oposição política” teve que ser evitada.

Era suficiente e avançado – na verdade, vimos uma ação de contraste judicial, assim como aqueles que, na minha opinião, na minha opinião, com a rejeição da primeira operação temporária de imigrantes ilegais, destinados a nós, na estrutura da estrutura na estrutura na A estrutura construída especificamente na Albânia.

A rejeição seguiu os outros, este último também nas competências judiciais que foram passadas para o Tribunal de Recurso de Roma. Onde o julgamento foi suspenso adiando a disputa para o Tribunal de Justiça da União EuropeiaMas esvazie a estrutura italiana Albânia. Que Meloni está convencido de que conseguiu fazê -lo funcionar, pois prometeu fechar o partido nacional de seu partido no Circusmaximus em dezembro.

Enquanto isso, a cereja no bolo também chegou – sem mencionar Luigi Li Gotti ao Tribunal de Ministros através do chefe do Promotor Público de Roma para o negócio Almasri. Com o esboço usual da distinção legal entre “L”garantia“Recebido, vistoso e votou o público pelo primeiro -ministro Meloni, depois que ele o denunciou ao presidente da República e ao”Comunicação judicial“Definido pela Associação Nacional de Magistrados.

Tudo um obrigatório questionável, pelo menos nos tempos rápidos em que tudo ocorreu para investigar meio governo, registrado no registro de suspeitos, além do primeiro -ministro, os ministros do interior Matteo plantouO Ministro da Justiça Carlo Nordio e o secretário da BEF em Palazzo Chigi com a delegação dos Serviços Secretos, Alfredo Mantovano. Tudo suspeito de ajudar e manter o general da Líbia, perseguido pelo Tribunal Internacional da AIA e de peculato, depois que o trouxe de volta a Trípoli com um voo estadual. Público obrigatório obrigatório pode parecer um oxímoro. E talvez seja isso. Mas nosso sistema institucional foi preenchido com oxímoro, dando -o, para que historiadores e advogados possam apoiar a constituição escrita nesse material, ou vice -versa.

Um oxímoro também é o que me parece ser uma oposição judicial que deve ser uma jurisdição politicamente neutra. Uma oposição também é sentida por aqueles que aumentam o sabor do governo nas pesquisas e a soltam do judiciário. O ministro da Justiça Carlo Nordio, já magistrado por toda a vida, também convencido por esse motivo de que ele excederá um referendo reduzido, confirmou a reforma que foi registrada, de acordo com a investigação do Parlamento, a separação de pérolas da carreira da carreira dos juízes e dos ministérios e tudo mais.