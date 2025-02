Marco Rizzo, "Eu digo ao vivo o mergulho": A profissão que Giro D’Italia | Vídeo

Roberto Tortora 06 de fevereiro de 2025

Velho, o lema “Viva o F …, que Deus o abençoe!”, Mas se Ele o está chamando fortemente nas mídias sociais Marco Rizzopolítico e coordenador nacional de Democracia Soberana e PopularDepois, não apenas sorri, mas também causa atenção especial. O contexto ao qual essa exclamação sensacional chega é, obviamente, a geopolítica que vê os Estados Unidos do novo curso no centro das crônicas Trump-Musk.

Tudo começou do slogan Maga – “Make America Great Again”, que ajudou a levar Donald Trump à vitória. Agora que Elon Musk também está ampliando seus objetivos para a Europa com um slogan semelhante, que é mega – “Torne a Europa Great Again”, Marco Rizzo Não há deriva soberana e, com ironia, diz o dele. Musk, em sua plataforma, lançou a alegação: “Pessoas da Europa: ingressar no mega movimento”. Viktor Orbàn Durante a presidência da União Europeia, o magnata sul -africano faz com que isso agora.





Em um vídeo publicado em X, a plataforma Musk, Rizzo também exclama: “Lang Live the foder aUau, eu disse novamente um material, mas quando Musk pergunta: ‘Nós tornamos a Europa ótima’ Uh … podemos apenas recusar de uma maneira, isso é “”Ainda vamos tornar a Itália grande“Porque queremos nossa soberania, uma soberania popular da Itália. Se dizer que eles decidem na Itália, eles nem querem chegar a Comandano, os italianos. É por isso que “viva a merda”, ou seja, ainda tornando a Itália ótima “.





Não há dúvida de que a Itália sempre responde à megalomania americana com um toque de originalidade maior. Enquanto isso, Musk está deixando suas intenções contra o antigo continente cada vez mais claro. Deu apoio ao partido extremista alemão Afd e convidou o líder Alice WeidelDefinido como “a melhor esperança para a Alemanha”, no acordo de Trump em Washington. Em vez disso, ele definiu o primeiro -ministro britânico Keir Starmer Como um “desprezível” e sugeriu renomear a manga “George Washington Channel”. Musk olha para a Europa, enquanto isso, Marco Rizzo está tocando para … Itália!