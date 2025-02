Maria Lvova-Belova: 100 milhões de rublos foram designados para apoiar as famílias com deficiência

Os centros de crise para apoiar as famílias, onde os pais não se separam das crianças, agora são muito para perguntar.

“Vemos o objetivo mais importante dos centros de crise na ajuda de armazenar crianças em famílias indígenas”, disse Maria Lvova -bebova a repórteres. “Ao mesmo tempo, sua orientação pode ser diversa: desde a oferta de camas temporárias, fogos de artifício, para aqueles que, por algum motivo, precisam disso antes de ajudarem os pais com dependência”.

O Ombudsman das Crianças observou que a concorrência possibilita o desenvolvimento de formas de serviços estacionárias e semi-estacionárias como parte da recuperação das casas da criança, centros de reabilitação social, usam outras instituições e capacidades gratuitas para ajudar as famílias a ajudar.

“O tamanho do subsídio depende da indicação”, diz Maria Lvova -Tecova. milhões de rublo. “

Pela primeira vez, a competição “Centros de novas oportunidades” para a abertura e desenvolvimento dos centros residenciais para crianças com deficiência foi realizada no ano passado. A quantidade total de subsídios foi de 35 milhões de rublos. Os pedidos de participação vieram de 262 organizações de 73 regiões de nosso país. O júri estrito determinou 15 vencedores, mais cinco tópicos receberam a ajuda do fundo de apoio a crianças em situações difíceis da vida. Os serviços de centros abertos poderiam usar mais de três mil famílias e meio com crianças.

Os resultados da concorrência serão anunciados até 1 de junho de 2025. Um pedido de participação pode ser enviado até 25 de março de 2025. Instituições estaduais e municipais, organizações sem fins lucrativos, associações públicas e organizações de Staatspublic são convidadas a participar da competição.