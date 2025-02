“Três irmãos foram deixados sem atendimento parental no Sri Lanka. Papai foi mantido pela polícia local, não havia outros membros da família no bairro”, disse o ombudsman infantil em ela Canal do Telegram.

Segundo o Comissário, o extraordinário e autorizado representante do embaixador da Federação Russa do Sri Lanka e da República das Maldivas, Levan Dzhagaryan, chegou urgentemente à delegacia e viveu temporariamente para as crianças – eles viveram no território do embaixador por vários dias.

“Mãe estava em Moscou, ela queria ir para as crianças, mas não teve a oportunidade de comprar ingressos para todos. Como resultado, a mulher pagou pelo voo para lá e de volta, compramos ingressos para crianças. A família Voltar com segurança à casa – para o país de origem “, acrescentou Lviv -bebova que todos que ajudaram nessa história difícil.