Maria Sole Pollio, olho para o peito: Sanremo 2025, o primeiro caso explode "apimentado" | Guardião

Espere para descobrir como vai acabar Fedez, Achille Lauro um Marco Masinitodos Festival de Sanremo Já temos o primeiro “escândalo feminino”, ou algo assim. Um dos nomes mais esperados de toda a galáxia Ariston criada pelo condutor e diretor artístico Carlo Conti É o de Maria Sole PollioO jovem apresentador de Napolitan que apoiará os “veteranos” Bianca Guaccero e Gabriele Corsi no comportamento do Ótimo festivaltransmitido de 8 a 15 de fevereiro no RAI 1.

O ano de 21 anos já tem uma sólida carreira atrás dele, depois que ele fez sua estréia quando criança no mundo do entretenimento, agindo em ficção por duas temporadas Don Matteo E então no cinema Rosa Por Leonardo Pieraccioni. Na TV é um Batidas ao vivo Na italia 1 com o qual ela poderia se aproximar do mundo da música, bem como no rádio a 105 gosta de música Seu rádio 105.

TV e rádio também garantiram uma fama notável nas mídias sociais, do Instagram a Tiktok: “Para mim, eles foram uma descoberta e grandes amplificadores – ele dá um Exposição de vaidade -Eu entendi que, se forem bem usados, poderiam ser um megafone muito poderoso para obter suas paixões, que ainda continuo operando hoje. Com o tempo, eu cresci e mudei para me comunicar comigo, mas com os seguidores eu sempre tenho um relacionamento amigável, tendem a levá -los comigo quase nos meus dias.

Uma proximidade com algumas implicações entre prazer e embaraçoso: “Todos eles me perguntam se eu estou Desmaiar o peito novamente E eu continuo repetindo não! Acabei de criar, quando criança, me tornei uma jovem e meu corpo muda. Então eu não teria problemas para admitir retoques, por precaução “.