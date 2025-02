As capacidades de defesa da Índia são estabelecidas para um grande impulso, à medida que a Marinha da Índia se aproxima da aquisição de 26 aeronaves marinhas de Rafale na França. O contrato, localizado nos estágios finais de aprovação do Comitê de Segurança do Gabinete, não apenas fortalecerá a frota da Marinha para operações a bordo dos porta -aviões como o INS Vikramaditya, mas também melhorará as habilidades de reabastecimento do combustível aéreo, o índio Força Aérea.

O contrato inclui disposições que permitirão que cerca de 10 das 36 aeronaves do Rafale na Frota da Força Aérea realizem o reabastecimento de combustível de Buddy-Buddy, estendendo significativamente sua faixa operacional. As fontes de defesa indicaram que o acordo também fornecerá equipamentos terrestres cruciais da IAF para apoiar suas operações, juntamente com atualizações de software para melhorar a eficiência do combate.

De acordo com o acordo do governo com o governo, a Marinha receberá 22 aviões marítimos de Rafale de um Squares e Four Loop. Esses avanços avançados de 4,5 gerações exigirão modificações e instalação de equipamentos extensos no transportador de aeronaves para garantir operações perfeitas de seu telhado.

Atualmente, a Marina Opera MIG-29KS, do Ins Vikramaditya, mas à medida que a Índia avança para fortalecer suas capacidades de defesa indígenas, há planos de desenvolver um plano de combate de quinta geração através da Organização de Pesquisa e Desenvolvimento de Defesa (DRDO).