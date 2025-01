Marina Terragni critica o gênero? A lama é liberada

Annalisa Terranova 19 de janeiro de 2025

Não há governo ou nomeação maioritária que resista ao controlo corrosivo e prejudicial das franjas da esquerda ideológica declarada, sempre disponível para o linchamento mediático do oponente. Bem, hoje é a hora Marina Terragninova Garantia para crianças. Reclamações, dúvidas e críticas logo se transformaram na habitual máquina de lama, cabendo ao Manifesto a tarefa de anotar o que, na opinião da comunidade LGBT+, seriam os defeitos imutáveis ​​de Terragni, que, não esqueçamos, é uma mulher da esquerda. e uma feminista. No entanto, ela é culpada de criticar o pensamento de gênero. Ela sofreu o mesmo destino de Joanne Rowling e mereceu ser marcada com a letra escarlate do rótulo ‘terf’, ou seja, pertencer ao movimento Feministas Radicais Trans-Excludentes.

Traduzimos para um italiano compreensível: Marina Terragni não acredita que o elemento ‘natureza’ deva ser eliminado da condição de mulher e que isso implique uma diferença na construção das identidades pessoais. Uma grave heresia para quem exclui verdadeiramente as pessoas que não seguem a ideia única de fluidez. Terragni transexclusivo? Mas o que isso significa? E acima de tudo: o que isso tem a ver com a infância? Outros surgem deste erro: Terragni é contra a gravidez para os outros, criticou Imane Khelif, ela é cuidadosa e cautelosa quando se trata de crianças “trans”, definição que em sua opinião não pode ser aplicada a crianças que ainda não têm uma identidade precisa. ter relações sexuais. Mas como a agenda das associações LGBTQ+ é atacar o movimento “reacionário”, a associação Rainbow Families também avança, lembrando que o novo Fiador das Crianças se opôs à Lei Zan. Outro ponto negativo sério: diz-se que Terragni é amigo da ministra Eugenia Roccella, outra figura monstruosa desacreditada pela esquerda. Além disso, por último mas não menos importante, ela foi convidada do evento FdI Atreju.





Terragni não se chateia e responde da seguinte forma: «Agradeço a todos pelas observações que li, sou contra o não debate, considero o debate a base de tudo. Prefiro ser julgado pelo que faço ou deixo de fazer. A única coisa que achei nojenta foi dizer que gostaria de minar os direitos da criança. Considero esta uma afirmação de enorme seriedade. Ou seja, eu gostaria de destruir os direitos das crianças? Falamos assim quando estamos cego pela ideologia». O site Gay.it conclui o trabalho de demolição: “Terragni elogiou Giorgia Meloni como símbolo de uma ‘mulher forte’ num panorama dominado pelos homens, contrastando-a com a esquerda acusada de abandonar as mulheres em favor da fluidez de género”. O conceito é claro: ou você pensa como eles ou é alguém que está violando os direitos deles. Paolo Mieli se destaca no refrão e elogia Terragni como um intelectual e jornalista independente que não merece ser interrogado tão superficialmente.





Agora é bom focar no que incomoda a esquerda em Terragni: defender o papel central da relação materna, reconhecer que a esquerda não conseguiu trazer uma mulher para o Palazzo Chigi e a direita conseguiu, ‘depois de Letta e Zan terem desmascarado ‘. e a sua falta de inclinação para o diálogo sobre o projeto de lei contra a homotransfobia e finalmente critica Schlein e seus pontos de vista: “Poderíamos dizer – afirmou Terragni em entrevista – que o conjunto de ideias de Schlein é o do transumano. Em que encontramos o útero, a identidade de género, o trabalho sexual como trabalho gratuito, a aceitação da esterilização de facto de mulheres e homens jovens, onde o momento da parentalidade é constantemente adiado. E depois temos que recorrer ao mercado da reprodução assistida, que é um grande negócio. E então a transição das crianças que recebem hormônios desde a pré-puberdade. Schlein nunca escondeu que abraça todo esse pacote, que podemos chamar de transumano ou pós-humano.” Alguém que pensa assim não merece o pelourinho da nova inquisição progressista?