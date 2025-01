Marinha do Sri Lanka prende 34 pescadores indianos por pesca ilegal | Notícias da Índia

Colombo: A Marinha do Sri Lanka prendeu pelo menos 34 pescadores indianos e apreendeu três traineiras por pesca ilegal em dois incidentes distintos, disseram as autoridades no domingo. Os pescadores foram presos por pesca ilegal em dois incidentes distintos, nos dias 25 e 26 de janeiro, disse a Marinha.

Ambas as prisões deixaram a costa do distrito de Mannar, no nordeste, durante as contínuas patrulhas regulares da Marinha nas águas do Sri Lanka para conter a pesca ilegal, disse a Marinha. Os pescadores presos foram entregues às autoridades competentes para futuras ações.

O alto comissariado indiano aqui no início desta semana disse que cerca de 41 pescadores indianos que haviam sido presos de forma semelhante anteriormente por caça furtiva nas águas do Sri Lanka foram repatriados. No dia 12 de janeiro, oito pescadores indianos foram presos e dois arrastões de pesca foram apreendidos.

A questão dos pescadores é controversa nas relações entre a Índia e o Sri Lanka, tendo o pessoal da Marinha do Lanka disparado contra pescadores indianos no Estreito de Palk e apreendido os seus barcos em vários alegados incidentes de entrada ilegal em águas territoriais provenientes do Sri Lanka.

O Estreito de Palk, uma estreita faixa de água que separa Tamil Nadu do Sri Lanka, é um rico local de pesca para pescadores de ambos os países. Pescadores de ambos os países são frequentemente presos por invadirem inadvertidamente as águas uns dos outros. Em 2024, a Marinha da Nação Insular prendeu 529 pescadores indianos por supostamente praticarem caça furtiva nas águas do Sri Lanka.