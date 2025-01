Marinha implantada com equipamento especial para resgatar mineiros de carvão de Assam

A Marinha Indiana enviou uma equipe especializada para ajudar a resgatar mineiros presos em Umrangso, uma cidade no distrito de Dima Hasao, em Assam. A equipe, composta por um oficial e onze marinheiros, contava com mergulhadores treinados em operações de resgate e mergulho profundo.

A equipe carregava equipamentos de mergulho profundo e veículos subaquáticos operados remotamente (ROVs) para auxiliar na missão de resgate.

A operação foi realizada em coordenação com o Exército Indiano, a Força Nacional de Resposta a Desastres (NDRF) e as autoridades locais.

A equipe, baseada em Visakhapatnam, chegou no dia 7 de janeiro por meio de uma ponte aérea organizada pela Força Aérea Indiana.

As operações de busca e resgate começaram imediatamente, com atualizações regulares compartilhadas entre todas as agências envolvidas.

Enquanto isso, as equipes de resgate recuperaram um corpo de uma mina de carvão desabada em Umrangso, Assam, onde nove mineiros ficaram presos em 6 de janeiro.

Um oficial da Força Nacional de Resposta a Desastres (NDRF) confirmou a recuperação, realizada por mergulhadores da NDRF e do Exército Indiano. agência de notícias pti relatado. O vice-comandante da NDRF, N. Tiwari, disse que a operação continua com uma equipe ampliada trabalhando 24 horas por dia. Tiwari acrescentou que o apoio da Marinha era esperado em breve.

HPS Kandari, comandante do 1º Batalhão da NDRF, descreveu os desafios enfrentados pelas equipes de resgate. Ele observou que várias tentativas de localizar os mineiros haviam falhado anteriormente, mas uma equipe conjunta de mergulho recuperou o corpo em 8 de janeiro.

Kandari destacou as complexidades da operação, citando as condições perigosas no subsolo e a presença de equipamentos de mineração que poderiam obstruir os esforços de resgate. Ele enfatizou a necessidade de especialistas em mergulho navegarem no ambiente imprevisível dentro da mina.

Os esforços continuaram para localizar os mineiros restantes, com equipes da NDRF, do Exército e da Marinha coordenando a operação.