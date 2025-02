Mario Draghi, Siluro em Bruxelas: "O problema não são as tarefas de Trump, o que você não fez"

Nas últimas semanas, entre o crescimento anêmico e as ameaças de tarefas “ofereceram uma lembrança dura da vulnerabilidade da Europa”, dada “a dependência da questão estrangeira”. Isso foi sublinhado pelo ex -primeiro -ministro e presidente do BCE Mario Draghi Em um comentário publicado no ‘Financial Times’, no qual ele explica como “dois fatores importantes realizaram a Europa nessa situação difícil, mas eles também podem deixá -lo sair” da crise enquanto estiver “disponível para um radical mudar”.

“O primeiro é a longa incapacidade da UE de enfrentar suas limitações nas ações, em particular as altas barreiras internas e os obstáculos legais. Estes são muito mais prejudiciais ao crescimento de cada porcentagem que os Estados Unidos poderiam impor e prejudicá -los que aumentaram efeitos ao longo do tempo. FMI Estime que as barreiras internas da Europa são equivalentes a uma taxa de 45 porcentagem para produção e 110 % para serviços. Eles reduzem o mercado no qual as empresas europeias são ativas: o comércio entre os países da UE é menos da metade do nível comercial entre os Estados Unidos “.





Draghi reclama como os regulamentos da UE “impediram o crescimento de empresas tecnológicas européias, impedindo que a economia libertasse grandes benefícios em termos de produtividade”. Um exemplo, “são” os custos que devem cumprir com o GDPRIsso é estimado, por exemplo, reduziu o lucro de pequenas empresas tecnológicas européias para 12 % “. A” incapacidade de reduzir as barreiras internas também contribuiu para uma dependência da Europa que hoje pesa 55 % no euro em termos de BDP -area , enquanto é de 37 % na China e apenas 25 % nos Estados Unidos.