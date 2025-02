Mario Giordano é mais difícil do que Trump: "Porque Zensky não é um herói da democracia" | Vídeo

De Donald Trump definido Volodymyr Zelensky “Um ditador e um comediante medíocre” que causa um inferno diplomático entre os Estados Unidos e a Ucrânia, Mario Giordano Ele não contém e vai além e arrasta o presidente ucraniano e a União Europeia no Abyss.

‘Talvez você deva fazer isso Trabalhar para a pazVerdadeiro querido Zensky? E não trabalhe para continuar a guerra que seu país destruiu. Para fazer as pazes, você deve ter que lidar com o inimigo, você precisa conceder algo “, o jornalista explica em sua capa Do coralem rete 4.

“Agora há essa disputa com Trump, eles se insultam … mas, em suma, fizemos de Zensky um herói da democracia. Mas Realizado da democracia não é! Não é! Temos que lidar com o inimigo, e isso também deve entender a Europa “.

E aqui outro capítulo doloroso é aberto: “Ah de deA Europa agora é ofensivadiz ‘eu não compartilho em negociações’. Quem sabe por que – Giordano ainda observa, cada vez mais furioso -, mas onde estava a Europa nesses três anos? Onde você estava? A Europa da Paz … onde estava? Eu te digo onde estava: gastar 132 bilhões de euros Do nosso dinheiro apenas para fazer guerra, nunca fez uma iniciativa de paz “.

Agora “está localizado lá, Na sala de jantar de PutinPara jogar Tresette, Briscola nesses líderes inúteis – é a última cabine em Macron & Co – eles tomam chá, eles fazem isso líderes desnecessáriosComo falhou, eles fazem um top inútil … que mostram a inutilidade total da Europa “.