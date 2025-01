Mario Giuliacci, o tempo se torna pesadelo: o armistício acabou, onde a chuva retorna

Chuva e neve, especialmente no norte, nos próximos dias: o coronel Mario Giuliacci escreveu no site meteogiuliacci.it. Fim do cessar -fogo, em suma. Haverá um novo mau funcionamento, que já levará com você na quinta -feira, 30 de janeiro Chuveiros espalhados no noroeste, Com queda de neve nas áreas alpinas acima de 700-1000 metros. No entanto, o mau tempo no norte não vai parar na quinta -feira. Parece destinado a insistir por um longo tempo. Na sexta-feira, 31 de janeiro, será cinza e chuvoso em todas as regiões do norte, com uma nova queda de neve nos Alpes acima de 800-1000 metros. As chuvas vão um pouco mais ao sul, envolvendo a Toscana, Úmbria e Marche. E eles também continuarão durante o fim de semana.

Outras chuvas são esperadas para o sábado, 1 de fevereiro, embora menos intensas e menos insistentes, na maior parte do norte, com a neve que cairá nas áreas alpinas novamente, mas sempre mais de 800-1000 metros. De fato, não haverá queda drástica de temperatura, que oscilará em torno dos valores na norma ou um pouco acima. É por isso que os arcos não atingirão as ações ordinárias. Apenas domingo 2 de fevereiro O sol vai voltar Nas regiões do norte. O mau tempo naquele momento se mudará para o sul acima de tudo.