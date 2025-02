Mark Zuckerberg analisa os desafios legais no Paquistão sobre a demanda por conteúdo blasfêmico | Notícias do mundo

Mark Zuckerberg, CEO da Meta, discutiu recentemente uma batalha legal no Paquistão, onde foi processado pelo conteúdo considerado blasfêmico no Facebook, destacando os desafios levantados por diferentes estruturas legais em todo o mundo.

Em uma entrevista com Joe Rogan, Zuckerberg explicou como essas leis, que entram em conflito com os valores de liberdade de expressão mantidos pelas empresas tecnológicas dos EUA, acrescentam pressão sobre as plataformas globais para regular o conteúdo mais rigorosamente regular.

“Existem leis em diferentes países com os quais não concordamos. Por exemplo, houve um ponto em que alguém estava tentando me fazer condenado à morte no Paquistão porque alguém no Facebook tinha uma imagem na qual eu tinha um desenho do profeta Mohammed E alguém disse: ‘Isso é blasfêmia em nossa cultura’.

Ele reconheceu que a situação era perturbadora, principalmente em termos de segurança pessoal. “Mas foi um pouco desconcertante, pensei, ok, esses caras são como, não é ótimo (sim) voando sobre essa região, você não quer que seu avião caia acima do Paquistão, se isso acontecer.

Em termos mais gerais, Zuckerberg destacou a crescente pressão sobre as empresas de tecnologia de governos que buscam uma regulamentação mais rigorosa do conteúdo. “O ponto é que existem lugares ao redor do mundo que têm apenas valores diferentes que vão contra nossos valores de livre expressão e querem que tomemos medidas energéticas e proibam mais do que eu acho que muitas pessoas acreditam que seria certo. Tecnologia americana fora do país. “

Anteriormente, em 7 de janeiro, Zuckerberg anunciou a decisão da meta de substituir seus fatos para verificar fatos no Facebook e Instagram com um modelo de “notas da comunidade”, semelhante à abordagem adotada por X. Isso resultou em “muitos erros e muita censura “E era” parcialmente parcial.

Após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos EUA em 2024, Zuckerberg se reuniu com o ex-presidente em Mar-a-Lago. De acordo com a Variety, a meta doou US $ 1 milhão ao fundo inaugural de Trump, juntando outras empresas tecnológicas importantes para fazer contribuições. Zuckerberg também participou da inauguração de Trump em 20 de janeiro.