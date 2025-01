Mark Zuckerberg diz que usuários abandonarem meta em vez de reformas de verificação de fatos é uma ‘sinalização de virtude’

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, respondeu desafiadoramente às críticas à recente decisão de sua empresa de eliminar a verificação de fatos de terceiros e relaxar as regras de moderação de conteúdo no Facebook, Instagram e Threads. Muitos utilizadores expressaram preocupação de que estas mudanças possam levar ao aumento da desinformação e ao êxodo de utilizadores, com alguns acusando Zuckerberg de favorecer figuras políticas como o presidente eleito Donald Trump.

Em resposta ao Threads, Zuckerberg ignorou as críticas e sugeriu que aqueles que optam por deixar as plataformas são simplesmente uma “sinalização de virtude”.

Ele enfatizou que as mudanças visam melhorar a experiência do usuário, principalmente com a introdução do recurso Community Notes. “Conto com essas mudanças para melhorar verdadeiramente nossas plataformas”, escreveu Zuckerberg. “Penso que as Community Notes serão mais eficazes do que os verificadores de factos; reduzir o número de pessoas cujas contas são bloqueadas por engano é uma coisa boa; as pessoas querem poder debater questões cívicas e apresentar argumentos que estão na corrente principal do discurso político .”

A controvérsia surge do afastamento do Meta da verificação de factos por terceiros, uma medida destinada a conter a propagação de desinformação, e da sua decisão de remover certas restrições em questões como imigração e género. Zuckerberg argumentou que estas políticas se tornaram ultrapassadas e fora de sintonia com o discurso dominante.

Em uma postagem no Threads, um usuário acusou o Meta de criar um “estrangulamento”, dificultando a saída das pessoas, ao mesmo tempo que se beneficia de sua presença contínua. O usuário argumentou que a Meta estava prendendo os usuários em um ciclo que reforçava o modelo de negócios da empresa. “A Meta nos mantém sob controle. Eles ganham dinheiro com a nossa presença para que possam permanecer no negócio e ainda assim é muito difícil para as pessoas saírem”, escreveu o usuário.

Zuckerberg rejeitou a ideia de um êxodo em massa de usuários. “Algumas pessoas podem deixar nossas plataformas para sinalizar a virtude, mas acho que a grande maioria e muitos novos usuários descobrirão que essas mudanças melhorarão os produtos”, respondeu ele.

Em seu anúncio na terça-feira (7 de janeiro), Zuckerberg defendeu a decisão da Meta de reduzir a verificação de fatos de terceiros e relaxar certas restrições de conteúdo em suas plataformas, incluindo Facebook e Instagram.

Zuckerberg criticou a grande mídia pela sua ênfase persistente na desinformação, que ele acredita que mina a confiança do público. “Tentamos de boa fé abordar essas preocupações sem nos tornarmos árbitros da verdade”, disse Zuckerberg.

Reconhecendo os desafios da moderação de conteúdo, Zuckerberg admitiu que os verificadores de fatos terceirizados em que o Facebook anteriormente confiava eram “muito tendenciosos politicamente” e “destruíram mais confiança do que criaram”. Esta admissão apoia a decisão da Meta de substituir a verificação de factos pelas Notas da Comunidade, uma nova iniciativa que Zuckerberg acredita que será mais eficaz na gestão da desinformação.

No seu anúncio, Zuckerberg também revelou que a Meta removeria “restrições sobre questões como imigração e género”, chamando-as de “fora de contacto com o discurso dominante”. Ele enquadrou essas mudanças como um passo para tornar as plataformas mais sintonizadas com os debates sociais atuais.

Em outra grande mudança, Zuckerberg revelou que a Meta transferiria suas equipes de moderação de conteúdo da Califórnia e as transferiria para o Texas. Esta mudança faz parte do esforço da empresa para agilizar as suas operações e responder às preocupações sobre o preconceito político das suas políticas de moderação de conteúdo.

Esses anúncios fazem parte dos esforços mais amplos da Meta para remodelar suas políticas de conteúdo em meio à pressão crescente de usuários e reguladores.

Embora Zuckerberg afirme que as mudanças irão melhorar a experiência do utilizador e encorajar um diálogo mais aberto, a decisão de relaxar os controlos de conteúdo já provocou um debate sobre o equilíbrio entre a liberdade de expressão e a responsabilidade de combater a desinformação.

