‘Marna Sabko Hai’: Dumb ‘Comentários de Baba Bageshwar sobre as redes sociais de Kumbh Stampede IRA,’ Teste Ganga Kinare Wala Moksh ‘

‘Marna Sabko Hai’: Dumb ‘Comentários de Baba Bageshwar sobre as redes sociais...

Pandit Dhirendra Krishna Shastri comentou o debandado em Mahakumbh 2025 que matou 30 pessoas. Seu comentário sobre “Marna Sabko Hai” começou um debate on -line.

“Tenho alguns amigos comunistas que perguntaram minha opinião sobre isso. Eu disse: ‘As pessoas morrem todos os dias devido à falta de medicamentos, assistência médica e ataques cardíacos. O incidente de debandada é definitivamente condenável e bastante estranho “, disse Peethadhehwar, de Bageshwar Dham em Kumbh Stampede.

“Mas, deixe -me dizer que isso é Mahaprayag. Todos vão morrer. A morte é inevitável para todos. Se alguém morre nas margens do Ganges, ele atinge a salvação ”, disse o pregador religioso viral enquanto seu público aplaudiu com força.

“Ninguém morreu. Sim, sua partida prematura me entristece. Mas todo mundo tem que sair. Obviamente, alguns partirão após 20 anos e outros após 30 anos. Eu vou sair. Você vai sair. Mas não foi a morte para eles. Para ser sincero, Moksha alcançou ”, acrescentou.

Em 30 de janeiro, Pandit Dhirendra Krishna Shastri conversou com ANI e disse que já havia alertado sobre esses incidentes para que as pessoas não tenham a oportunidade de tirar sarro do Sanatan Dharma.

“As pessoas não devem fazer política sobre corpos … se a Sanatan zombar, a Índia tirará sarro da Índia. Nesse caso, a Índia nunca poderá se tornar Vishwaguru”, disse ele no debandado de Kumbh.

Mais tarde, em 31 de janeiro, ele chamou a debandada de “conspiração planejada”. Embora a grande multidão tenha sido uma razão, também era uma conspiração para Hindutva maligna, ele disse ao IANS.

Reação em redes sociais Os usuários de redes sociais não estão impressionados com as opiniões do líder religioso.

“É por isso que a educação é tão importante em comparação com os deuses ou gurus visitantes como este. Se ele tivesse sido ou sua própria família, sua reação teria sido diferente “, escreveu um usuário.

“Um debandado é validar?” Ele perguntou a um usuário enquanto outro comentou: “Estou incentivando Baba Ji a tentar barganha Kinare Wala Moksh”.

“As verdadeiras vítimas são as pessoas que aplaudem por isso”, vieram de um. Um usuário chamou de “vergonha”, enquanto outro chamou de comentários “idiotas”.

