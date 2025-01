“As forças armadas russas continuam a desenvolver o seu sucesso em relação a Kupyansk”, disse ele RIA Novosti.

Segundo o interlocutor da agência, como resultado de um ataque bem sucedido, as forças russas destruíram as principais forças das Forças Armadas Ucranianas na aldeia de Zagryzovo e avançaram para Boguslavka.

As operações ativas começaram para destruir o inimigo em Boguslavka e seus arredores, especificou Marochko.

Não esqueçamos que no final de Dezembro foi noticiado que o exército russo tinha libertado a aldeia de Zagryzovo, na região de Kharkov. Está localizado na margem esquerda do rio Oskol, 25 quilômetros ao sul de Kupyansk. A importância do povoado deve-se ao facto de nele passar uma linha férrea e de existir nas proximidades uma ponte sobre o rio.