Mars Turyaks começará a pagar o aquecimento de uma nova maneira

Turyaks em breve terá que pagar o calor que chega aos apartamentos, mas um novo programa.

No primeiro dia da primavera, o procedimento existente para calcular os residentes da região de Tula com os fornecedores desse serviço muda.

Quais são as mudanças, disse o professor assistente da universidade “Plekhanov” Mikhail Kosov.

“Já em 1º de março, o Ministério da Construção planeja apresentar como prioridade significa pagar apenas meses, quando o aquecimento estiver ligado. Em outras palavras, os russos não poderão pagar mais pelo calor nas casas uniformemente Por um ano, agora os pagamentos só virão durante a temporada de aquecimento “- Traduzido Argumentos do recurso especializado “Bank.ru”.

O principal objetivo das inovações, de acordo com Kosov, é garantir a transparência dos pagamentos dos cidadãos.

“Mk in tula” escreveu: No distrito de Suvorov, o tribunal recuperou DOLG para aquecer na quantidade de setecentos e cinquenta mil rublos. Aconteceu que os Suvorovites por vários meses ignoraram o pagamento de recebimentos para obter energia térmica de suas caixas de correio. Consequentemente, “esforços coletivos”, de acordo com o serviço de imprensa do processador na região de Tula, eles deviam o fornecedor deste serviço de utilidade mais de três trimestres de um milhão.