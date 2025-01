Martha Washington para Melania Trump: lista completa das primeiras-damas americanas ao longo da época | Notícias do mundo

O papel da primeira-dama mudou significativamente ao longo dos anos, com cada mulher deixando a sua marca única no cargo. Desde acolher dignitários estrangeiros até defender causas sociais, as primeiras-damas tiveram a capacidade de moldar a cultura americana e influenciar os assuntos globais.

Alguns, como Martha Washington, preferiram um papel mais privado, enquanto outros, como Dolley Madison e Jacqueline Kennedy, abraçaram os holofotes públicos, tornando-se ícones culturais e defensores de um progresso social significativo.

À medida que a transição para a presidência de Donald Trump chega ao fim, Melania Trump prepara-se para redefinir o papel de primeira-dama com o seu próprio estilo distinto.

Dito isto, vamos explorar a linha do tempo completa das primeiras-damas dos EUA e suas contribuições ao longo da história:

Martha Dandridge Custis Washington

Martha nasceu em 1731 e serviu como primeira-dama de 30 de abril de 1789 a 4 de março de 1797. Ela era esposa de George Washington.

Abigail Adams



Abigail nasceu em 1744 e serviu como primeira-dama de 4 de março de 1797 a 4 de março de 1801. Ela era esposa de John Adams.

Martha Jefferson Randolph (Martha “Patsy” Randolph)



Martha nasceu em 1772 e serviu como primeira-dama de 4 de março de 1801 a 4 de março de 1809. Ela era filha de Thomas Jefferson.

Dolley Todd Madison



Dolley nasceu em 1768 e serviu como primeira-dama de 4 de março de 1809 a 4 de março de 1817. Ela era esposa de James Madison.

Elizabeth Monroe



Elizabeth nasceu em 1768 e serviu como primeira-dama de 4 de março de 1817 a 4 de março de 1825. Ela era esposa de James Monroe.

Luísa Catalina Adams



Louisa nasceu em 1775 e serviu como primeira-dama de 4 de março de 1825 a 4 de março de 1829. Ela era esposa de John Quincy Adams.

Emily Donelson



Emily nasceu em 1807 e serviu como primeira-dama de 4 de março de 1829 a 26 de novembro de 1834. Ela era sobrinha de Andrew Jackson.

Sara Jackson



Sarah nasceu em 1803 e serviu como primeira-dama de 26 de novembro de 1834 a 4 de março de 1837. Ela era nora de Andrew Jackson.

Sara Angélica Van Buren



Sarah nasceu em 1818 e serviu como primeira-dama de 27 de novembro de 1838 a 4 de março de 1841. Ela era nora de Martin Van Buren.

Anna Tuthill Harrison



Anna nasceu em 1775 e serviu como primeira-dama de 4 de março de 1841 a 4 de abril de 1841. Ela era esposa de William Henry Harrison.

Jane FindlayHarrison



Jane nasceu em 1804 e foi primeira-dama interina de 4 de março de 1841 a 4 de abril de 1841. Ela era nora de William Henry Harrison.

Letícia Christian Tyler



Letitia nasceu em 1790 e serviu como primeira-dama de 4 de março de 1841 a 10 de setembro de 1842. Ela era esposa de John Tyler.

Priscila Tyler



Priscilla nasceu em 1816 e serviu como primeira-dama de 10 de setembro de 1842 a 26 de junho de 1844. Ela era nora de John Tyler.

Julia GardinerTyler



Julia nasceu em 1820 e serviu como primeira-dama de 6 de junho de 1844 a 4 de março de 1845. Ela era esposa de John Tyler.

Sara Childress Polk



Sarah nasceu em 1803 e serviu como primeira-dama de 1845 a 1849. Ela era esposa de James K. Polk.

Margaret Mackall Taylor



Margaret nasceu em 1788 e serviu como primeira-dama de 4 de março de 1849 a 9 de junho de 1850. Ela era esposa de Zachary Taylor.

Abigail Fillmore



Abigail nasceu em 1798 e serviu como primeira-dama de 9 de junho de 1850 a 4 de março de 1853. Ela era esposa de Millard Fillmore.

Jane significa broca



Jane nasceu em 1806 e serviu como primeira-dama de 4 de março de 1853 a 4 de março de 1857. Ela era esposa de Franklin Pierce.

Harriet Rebecca Lane Johnston



Harriet nasceu em 1830 e serviu como primeira-dama de 4 de março de 1857 a 4 de março de 1861. Ela era sobrinha de James Buchanan.

Mary AnnTodd Lincoln



Mary nasceu em 1818 e serviu como primeira-dama de 4 de março de 1861 a 15 de abril de 1865. Ela era esposa de Abraham Lincoln.

Eliza McCardle Johnson



Eliza nasceu em 1810 e serviu como primeira-dama de 15 de abril de 1865 a 4 de março de 1869. Ela era esposa de Andrew Johnson.

Julia Boggs-Grant



Julia nasceu em 1826 e serviu como primeira-dama de 4 de março de 1869 a 4 de março de 1877. Ela era esposa de Ulysses S. Grant.

Lucy Hayes



Lucy nasceu em 1831 e serviu como primeira-dama de 4 de março de 1877 a 4 de março de 1881. Ela era esposa de Rutherford B. Hayes.

Lucrécia Garfield



Lucretia nasceu em 1832 e serviu como primeira-dama de 4 de março de 1881 a 19 de setembro de 1881. Ela era esposa de James A. Garfield.

Mary McElroy



Mary nasceu em 1841 e serviu como primeira-dama de 19 de setembro de 1881 a 4 de março de 1885. Ela era irmã de Chester A. Arthur.

cleveland rosa



Rose nasceu em 1846 e serviu como primeira-dama de 4 de março de 1885 a 2 de junho de 1886. Ela era irmã de Grover Cleveland.

cleveland francês



Frances nasceu em 1864 e serviu como primeira-dama de 2 de junho de 1886 a 4 de março de 1889. Ela era esposa de Grover Cleveland.

Carolina Harrison



Caroline nasceu em 1832 e serviu como primeira-dama de 4 de março de 1889 a 25 de outubro de 1892. Ela era esposa de Benjamin Harrison.

Mary Harrison McKee



Mary nasceu em 1858 e serviu como primeira-dama de 25 de outubro de 1892 a 4 de março de 1893. Ela era filha de Benjamin Harrison.

Frances Clara Cleveland Preston



Frances nasceu em 1864 e serviu como primeira-dama de 4 de março de 1893 a 4 de março de 1897. Ela era esposa de Grover Cleveland.

Ida McKinley



Ida nasceu em 1847 e serviu como primeira-dama de 4 de março de 1897 a 14 de setembro de 1901. Ela era esposa de William McKinley.

Edith Kermit Roosevelt



Edith nasceu em 1861 e serviu como primeira-dama de 14 de setembro de 1901 a 4 de março de 1909. Ela era esposa de Theodore Roosevelt.

Helen Louise “Nellie” Taft



Helen nasceu em 1861 e serviu como primeira-dama de 4 de março de 1909 a 4 de março de 1913. Ela era esposa de William Howard Taft.

Helena Wilson



Ellen nasceu em 1860 e serviu como primeira-dama de 4 de março de 1913 a 6 de agosto de 1914. Ela era esposa de Thomas Woodrow Wilson.

Margaret WoodrowWilson



Margaret nasceu em 1886 e serviu como primeira-dama de 6 de agosto de 1914 a 18 de dezembro de 1915. Ela era filha de Thomas Woodrow Wilson.

Edith Wilson



Edith nasceu em 1872 e serviu como primeira-dama de 18 de dezembro de 1915 a 4 de março de 1921. Ela era esposa de Thomas Woodrow Wilson.

Florence Harding



Florence nasceu em 1860 e serviu como primeira-dama de 4 de março de 1921 a 2 de agosto de 1923. Ela era esposa de Warren G. Harding.

Grace Anna Coolidge



Grace nasceu em 1879 e serviu como primeira-dama de 2 de agosto de 1923 a 4 de março de 1929. Ela era esposa de Calvin Coolidge.

Lou Hoover



Lou nasceu em 1874 e serviu como primeira-dama de 4 de março de 1929 a 4 de março de 1933. Ela era esposa de Herbert Hoover.

Anna Leonor Roosevelt



Anna nasceu em 1884 e serviu como primeira-dama de 4 de março de 1933 a 12 de abril de 1945. Ela era esposa de Franklin D. Roosevelt.

Elizabeth “Bess” Truman



Elizabeth nasceu em 1885 e serviu como primeira-dama de 12 de abril de 1945 a 20 de janeiro de 1953. Ela era esposa de Harry S. Truman.

Maria Genebra “Mamie” Eisenhower



Mamie nasceu em 1896 e serviu como primeira-dama de 20 de janeiro de 1953 a 20 de janeiro de 1961. Ela era esposa de Dwight D. Eisenhower.

Jacqueline “Jackie” Kennedy



Jacqueline nasceu em 1929 e serviu como primeira-dama de 20 de janeiro de 1961 a 22 de novembro de 1963. Ela era esposa de John F. Kennedy.

Claudia (Lady Bird) Johnson



Claudia nasceu em 1912 e serviu como primeira-dama de 22 de novembro de 1963 a 20 de janeiro de 1969. Ela era esposa de Lyndon B. Johnson.

Thelma “Pat”Nixon



Thelma nasceu em 1912 e serviu como primeira-dama de 20 de janeiro de 1969 a 9 de agosto de 1974. Ela era esposa de Richard Nixon.

Elizabeth Anne Ford



Isabel nasceu em 1918 e serviu como primeira-dama de 9 de agosto de 1974 a 20 de janeiro de 1977. Ela era esposa de Gerald Ford.

Rosalynn Carter



Rosalynn nasceu em 1927 e serviu como primeira-dama de 20 de janeiro de 1977 a 20 de janeiro de 1981. Ela era esposa de Jimmy Carter.

Nancy Reagan



Nancy nasceu em 1921 e serviu como primeira-dama de 20 de janeiro de 1981 a 20 de janeiro de 1989. Ela era esposa de Ronald Reagan.

Bárbara Bush



Barbara nasceu em 1925 e serviu como primeira-dama de 20 de janeiro de 1989 a 20 de janeiro de 1993. Ela era esposa de George HW Bush.

Hillary Diane Rodham Clinton



Hillary nasceu em 1947 e serviu como primeira-dama de 20 de janeiro de 1993 a 20 de janeiro de 2001. Ela é esposa de Bill Clinton.

Laura Bush



Laura nasceu em 1946 e serviu como primeira-dama de 20 de janeiro de 2001 a 20 de janeiro de 2009. Ela é esposa de George W. Bush.

Michelle Obama



Michelle nasceu em 1964 e serviu como primeira-dama de 20 de janeiro de 2009 a 20 de janeiro de 2017. Ela é esposa de Barack Obama.

Melania Trump



Melania nasceu em 1970 e serviu como primeira-dama de 20 de janeiro de 2017 a 20 de janeiro de 2021. Ela é esposa de Donald Trump.

Jill Biden



Jill nasceu em 1951. Ela serviu como primeira-dama em 20 de janeiro de 2021 e seu mandato terminará hoje, 20 de janeiro de 2025. Ela é esposa de Joe Biden.

Melania Trump



Melania nasceu em 1970. Melania Trump se tornará mais uma vez a primeira-dama dos Estados Unidos. Ela assumirá o cargo em 20 de janeiro de 2025 e seu mandato poderá terminar em 2029. Ela é esposa de Donald Trump.