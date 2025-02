"Mas este é um Bale": Frost a houver e -mail para você, já Bano Spiana Marigela e Giulia

Mariangela um Giulia UM Há e -mail para você. As duas mulheres pedem para se encontrarem Al Bano No episódio de sábado, 1 de fevereiro. E eles afirmam que foram elogiados por Cellino San Marco nos anos sessenta. Bano já aceita o convite e com muita vergonha, ele rejeita e recusa o que foi apoiado pelas duas mulheres que chegaram ao estudo de Maria de Filippi: “Lembro -me de um certo Silvana em Limbiate. Fui a Mariangela com minha mãe? É um fardo. Minha mãe nunca se mudou de Cellino San Marco. Eu só a forcei uma vez em 1968”.

Quando o fracasso que toda reconstrução das duas mulheres demitiu em um suposto se apaixonando por Al Bano: “Você veio ao Atraso? Muitos me dizem assim. Você claramente não sabe que eu sempre sou o mundo inteiro. Não é que eu não me lembre mais, é que alguém é levado a sonhar. Eu estava noivo de uma garota chamada MarinellaNão havia espaço para Giulia. Eu trabalhei nos bares. Eu era um barman, a pizza, o garçom. Fiz oito meses sem um dia de descanso. Eu não reclamo porque sempre tive que comer lá. Então fui ajudar a cozinhar “, lembra Alla Bano. Mas não há vestígios de Mariangela e Giulia e Giulia em seu passado.