"Mas foi o Befana quem os libertou": Bruno Vespa desaparece, que afunda desta vez

“O honorável Roda Peça esclarecimentos sobre as ‘coisas sujas’ que fazem governos de todas as cores e latitude, uma Marco Minniti um Nicola Latorre que lidaram com o mais alto nível de segurança nacional em nome do Partido Democrata. Os governos de Renzi e Gentiloni sabem algo sobre o general Almasri.





Então o senador de Borghi da Italia Viva também dá os pontos turísticos: “Entendo que os dois técnicos italianos Bruno Cacace e Danilo Calonego Seqüestrado, talvez do ISIS, na Líbia nas fronteiras da Argélia em 19 de setembro de 2016, o governo de Renzi, foi lançado em 5 de novembro com a ajuda da milícia da RADA, da qual Almasri é o número 2 “e novamente:” di RADA – O jornalista CVS – Todos os seguintes governos serviram para resolver coisas espetaculares. É claro que essas são operações muito confidenciais e tudo e o oposto de tudo pode ser dito, mas para mim – ele observa – é isso. Quando os dois técnicos foram libertados do Befana – conclui Vespa – minhas desculpas ao presidente Renzi “.