"Mas o que aconteceu com Anna Kalinskaya?". Desastre total: a entrevista com a Vogue é uma coincidência

Roberto Tortora 11 de fevereiro de 2025

O que aconteceu com isso Deixe Kalinskaya? O tenista, ex-infelizmente de Jannik Sinnercontou a si mesmo ModaOnde ele falou sobre si mesmo no 360 Big. No entanto, seu início da temporada no campo foi um desastre. Ele se retirou AdelaideO mesmo se aplica a Cingapura E o destino nem sequer mudou para Aberto da AustráliaOnde seu “ex” repetiu o triunfo do ano passado.

Todos WTA di Doha Ele jogou, mas quase imediatamente chegou aos trinta segundos contra o Número 98 Del Ranking, Cristina Bucsa. O russo venceu o primeiro set no tie-break e depois desmaiou: 7-5, 6-4 para os espanhóis. Uma derrota que queima. A subida para o top 10 para Anna está ficando difícil. O número 18 atual tem talento a vender, mas problemas físicos e mentais constantes.





Absolutamente mais relaxado, mas sua imagem por ModaOnde ele explica seu amor pelo tênis: “Eu sou muito apaixonado. Tocar para uma multidão, a atmosfera … é um sentimento especial. Em 18-19, percebi que queria dar 100%a este esporte. Tive a oportunidade de observar atletas de outros esportes, para ver o quanto eles trabalham todos os dias. Foi motivador “.

“O importante – a recomendação russa para aspirantes a alavancas – é Não se compare Para os outros. Trabalhe em si mesmo, o resto virá. Eu odeio perder. Para mim, jogar apenas significa apenas uma coisa: ganhar. Não é fácil. Estando longe de casa, viagens contínuas e o jetlag. É a parte mais exigente para mim.





Ele não tem cabelo na língua, ele não tem medo de mostrar sua vulnerabilidade Anna. Mas não se fala do pecador. E, a menos que a história de amor continue em número, parece ter sido definitivo. Apesar do 285 vitórias na carreiraKalinskaya ainda não conseguiu trazer um título no Singular, enquanto 3 são os sucessos que já foram envelhecidos em dobro. Sete, no entanto, eu Efeitos de ITF Conquistado pelo tenista Moscow Class ’98. Ainda muito pouco para se destacar definitivamente.