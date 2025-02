"Mas o que eles vão fazer?": Sua empresa, a controvérsia explode após o jogo de Chiara | Olhar

Chiara da Toscana Ele era o protagonista de Negócios sua empresa, O programa realizado por Stefano de Martino Em Rai 1, hoje à noite, sábado, 1 de fevereiro. Para orientar a mãe pegajosa Donatella. “Todo mundo me chamou de Chiarina desde que sou pequeno”, explicou ele sobre seu apelido. O concorrente disse que trabalhou como vendedor em uma loja de calçados e acessórios. “Temos uma paixão em comum, dança – ele apresentou o Martino -. Comecei depois de três anos, abordei o hip hop e a dança clássica. Então tive que parar por uma lesão”. O pacote com o qual ele tocou foi o número 14.

Infelizmente, seu jogo começou com a eliminação de um pacote vermelho com um valor de 15 mil euros. Ele então eliminou 100 euros, 5 mil euros, 20 euros, 10 Cantuccini (prato especial da noite em homenagem à sua região) e 75 euros. No entanto, a primeira oferta do médico foi de 40mila euros, Mas ela recusou. Portanto, o jogo continuou, não inteiramente de uma maneira feliz: o concorrente fez o pacote com 200 mil euros. Depois, também 20 euros e 50 mil. O médico propôs uma mudança de pacote, mas Chiara recusou. Após 30 mil e 20 mil euros, foram eliminados. Em uma nova mudança de pacote pelo médico, a pessoa pegajosa decidiu deixar seus 14 restos para o Número 5.





Naquela época, ele descobriu que havia “apenas” 500 euros em seu primeiro pacote. O médico ofereceu a eles 35 mil euros, depois 25 mil e novamente 35 mil. O concorrente aceitou esta última oferta depois de abrir os pacotes com 75 mil euros e 50 euros. Infelizmente, no entanto, ele descobriu que seu pacote continha 300mila euros. Muitos, como sempre, responderam ao episódio sobre X. Alguém, por exemplo, criticou a escolha de Chiara de aceitar o intervalo de 35 mil euros: “Mas o que eles vão para sua empresa se aceitarem os 4 primeiros. Ofereça a ele boh “. Em vez disso, outra pessoa: “O rosto da mãe de Chiara assim que ela descobriu que eles tinham trezentos mil euros no pacote”.