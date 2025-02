"Mas o que está lá, dinheiro": Sua empresa, desligue a câmera e o insulto começa para a Chiara

Anúncio Sua empresa É a vez de Chiara vale Piemonte. No episódio, foi transmitido no sábado, 1 de fevereiro Stefano de Martino e cair na queda do doutor Aceitando uma oferta de 35.000 euros quando em pacote Final foram 300.000 euros.

Uma noite para esquecer que um roteiro respondeu que diferentes episódios seguem com concorrentes que têm um tesouro real nas mãos que se deixam escapar por dois motivos muito precisos: pelo medo de retornar vazios em casa ou para o pequeno pacote durante o jogo geralmente leva Para um resultado inesperado e, em particular, eles são um passe pouco atraente para a região feliz. E, portanto, também com Chiara O roteiro se repetiu. E nas redes sociais, com as câmeras, após o final do episódio, uma verdadeira comoção eclodiu. De fato, muitas pessoas apontaram para o concorrente que tem quase tudo errado: “Mas por que você aceitou? Mas vá até o fim! Pelo menos muito pior para eu me contentar comigo e depois descobrir que seu pacote continha o The the the the the the the the the the the Melhor, pior do que quando há por trás disso, também existem sonhos ou sinais “, ele troveja um espectador em X. e novamente:” Eu me pergunto que “C …” vá fazer … Não jogue nenhum “Pegue” dois spicci sim … bom “. E há pessoas que estão furiosas postando a foto de Chiara com um bom “ruim, ruim e ruim …”.