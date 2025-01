"Mas o que você espera?". Sensacional Fabio Capello: Strike Thiago Motta Live

“Minha culpa”, ele admitiu Thiago Motta Após a derrota do Juventus em casa contra o Benfica. Um 0-2 sem atração que não apenas condena os Bianconeri nos play-offs nos play-offs ” Liga dos Campeões onde ele está no meio Milão um Psv (Mas o veredicto estava quase claro), mas acima de tudo ele certifica o cinza da equipe, incapaz de criar em ataque e ser realizado em defesa.

Na pós-corrida, Fabio Capello No Sky Sport, em vez de “salvar” o colega, ele é impiedoso. “A Juve estava desordenada no campo -explica o ex -técnico de Milan, Real Madrid, Roma Juve e National English Live -. Como você pode exigir Isso mudando seis jogadores, para que eles jogem em posições onde nunca jogam, posso ser encomendado? Eu me pergunto esta pergunta. “E os sons assobios Do Allianz em Motta e jogadores, parecem garantir que a paciência dos fãs também termine.

“Durante os 95 minutos, eles se saíram melhor do que, no primeiro tempo, em determinados momentos, eram superiores e, em seguida, fizemos uma boa administração do segundo tempo – explicou Motta Hot -. Tocamos melhor no segundo tempo, mas foi merecida vitória de Benfica.





Na defesa, foi ferido lebre. “Temos que avaliá -lo, ele escorregou, ele ouviu um ponto que o incomoda. Locatelli Como defensor central, ele fez bem. Por uma necessidade, às vezes organizamos os jogadores em outras posições “, o ex -treinador de Bolonha quase se defendeu.

“A derrota sempre dói porque somos uma ótima equipe com uma ótima história. Se você perde, não há situações para conversar. Napoli Tínhamos feito um excelente primeiro tempo, hoje fomos melhores no segundo, mas para vencer o jogo, temos que ficar lá por 95 minutos “. E no possível empate com Milão ou PSV Eindhoven, ele concluiu:” Veremos: São dois oponentes que são iguais. Vamos nos preparar para a equipe que depende de nós. Mas primeiro temos que nos concentrar em outros jogos “.