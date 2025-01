"Mas vá para…" A Guilhotina termina da pior maneira possível: o desabafo no final do episódio | Olhar

Um episódio em 17 de janeiro O legadofeito com muito controvérsia. Tudo se desenrola no final do episódio, quando a campeã, Bianca, joga Guilhotina. A menina tem diante de si as seguintes palavras e deve encontrar um termo que as una todas: “Estudo”, “Baixo”, “Defesa”, “Atrás”, “Retrato”. Começando com um prémio total de 150.000 euros (posteriormente reduzido para metade), o concorrente responde à palavra ‘Frente’.

Pena, porém, que a palavra exata seja “comitê”. Pelo segundo episódio consecutivo, Bianca não vence, mas como manda o regulamento do programa Rai 1, ela pode voltar à competição no episódio de amanhã, a partir do segundo jogo, o “Quem, Como, O Que”. Além de Bianca, os telespectadores também parecem bastante surpresos.





Muitos migrando para “No One Took Her” “Esta noite foi impossível”. E há também quem assuma que por detrás da dificuldade da competição está o desejo da emissão organizada pela Marco Liorni parar de distribuir mais dinheiro: “Eles não querem mais desistir nem de um euro”.