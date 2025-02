"Mas você é um cret ***". Stefano de Martino Rent contra Gaetano, o que aconteceu | Vídeo

História com um final feliz o de Morena e Tamara, as duas irmãs que jogaram no episódio de terça -feira, 18 de fevereiro Sua empresaa compleição da Rai 1 realizada por Stefano de Martino. Os dois sardinianos, que representam sua região, conseguiram levar para casa a beleza de 50 mil euros. Uma vitória merecida, porque as meninas confiavam em sua estratégia até o fim. Mas o episódio deu muitos outros prazeres.

Um exemplo? No início do episódio, Angelo, policial e representante da região de Friuli Venezia Giulia, tentou indesejável com Morena. “Desejo -lhe o mundo – Ele disse olhando para ela nos olhos – mesmo que seja pequeno para você. “Então Mimmo da Foggia era literalmente louco.”Cheiro, cheiro“E Stefano de Martino não nos entendeu mais:” Mas existe um normal?





E novamente, Gaetano. Pouco antes de Stefano de Martino revelar o valor do pacote nas mãos do concorrente, Gaetano interrompeu o condutor Por nome -lo pelo nome: “Stefano!”. “Quem é?” Ele respondeu. “O que você está? Um choro ***“, Ele disse sob o riso da platéia no estúdio.