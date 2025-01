Masa: 20 anos de sucesso e graduados transformando o mundo

O ano 2023-2024 deveria simbolizar o 20º aniversário da organização Masa. Os programas de longo prazo do Masa ajudaram os seus participantes a desenvolver uma ligação profunda com o país e a sua identidade judaica que não poderia ter sido alcançada de outra forma. A organização, que trouxe centenas de milhares de jovens judeus de todo o mundo para Israel, planeava assinalar duas décadas do seu trabalho com numerosos eventos comemorativos.

No entanto, os acontecimentos de 7 de Outubro, como para todos os israelitas e judeus, mudaram todos os planos. O programa Masa centrou-se em iniciativas de voluntariado e na segurança dos participantes que, apesar das dificuldades, insistiram na vontade de vir a Israel e contribuir para a defesa do Estado judeu.

Mais de um ano depois, a organização decidiu “relançar” a lista dos seus ex-alunos mais interessantes, que originalmente deveria ser divulgada como parte das comemorações do 20º aniversário da organização. Esta decisão destaca que agora é o momento de destacar as atividades emocionantes, excepcionais e significativas dos ex-alunos da Masa em todo o mundo. É uma forma de trazer esperança ao povo judeu e mostrar que a próxima geração de jovens das comunidades judaicas de todo o mundo está pronta para cumprir a missão de preservar a força e a unidade do povo judeu. A próxima geração não espera pelo amanhã: já está a mudar o mundo para melhor hoje.

Alguns dos graduados retornaram aos seus países, enquanto outros fizeram aliá. Alguns desenvolvem-se ativamente nos negócios, outros dedicam-se a atividades sociais. Alguns estão envolvidos na política e trabalham no jornalismo, enquanto outros estão a mudar o mundo através da medicina. Mas todos eles têm duas coisas em comum: cada um deles está a mudar o mundo à sua maneira, e cada um atribui muito do seu sucesso às experiências únicas que adquiriram em Israel através dos programas da Masa.

“A profunda conexão com Israel e sua identidade judaica que os participantes formam durante o programa Masa é algo que eles levam consigo ainda mais”, disse Meir Holtz, CEO da Masa. “Muitos deles admitem que a vida em Israel os influenciou muito. Muitos graduados escolhem carreiras relacionadas ao mundo judaico, proporcionando apoio ativo a Israel – aqui e no exterior. A guerra surpreendeu os membros do Masa, longe de suas casas e famílias, mas a maioria decidiu ficar aqui e contribuir através de diversas iniciativas de voluntariado. Estamos orgulhosos de cada um dos nossos 200.000 graduados que estão transformando o mundo à sua maneira.

Estamos felizes em compartilhar algumas das histórias de ex-alunos do Masa como exemplos brilhantes de suas contribuições para o mundo judaico e de seu apoio ativo a Israel.

Samson Arveladze e Dmitry Lerman, ambos de Moscou, participaram do programa Masa-Doctors. Criaram a maior comunidade de médicos repatriados do país, com especial enfoque no público de língua russa. “Quando começámos a trabalhar, percebemos que praticamente não havia acesso à informação necessária, por isso decidimos criar uma plataforma que disponibilizasse toda a informação: desde a procura de emprego e ‘um local de estágio com recomendações para a escolha de um local para viver .’ compartilha Sansão. A comunidade não fornece apenas informações profissionais, mas também apoio moral. Hoje ela vive sua própria vida, reunindo médicos repatriados para trocar experiências e se ajudarem. Samson, ortopedista, e Dmitry, especialista em urologia, continuam a desenvolver a iniciativa, combinando-a com o seu trabalho principal e serviço na reserva militar (miluim).

Emily Schreider, originalmente da Califórnia, trabalha como jornalista e âncora da Ynet e ILTV. Ela também é uma das ativistas de mídia mais proeminentes em Israel e no exterior. Como parte do programa Masa Academy, Emily fez mestrado na Universidade de Tel Aviv. Ao longo dos anos, a par do seu trabalho jornalístico, Emily tem estado ativamente envolvida no trabalho de advocacia, mesmo antes da guerra atual, com especial enfoque na luta pelos direitos das mulheres no Irão. Ela foi incluída na lista das 100 pessoas mais proeminentes no mundo judaico em 2022 pela revista Algemeiner e reconhecida como uma das 18 mulheres promissoras no mundo judaico pela Hadassah International Magazine.

Karina Zayden (Rubinstein) nasceu em Odessa. Há cinco anos, ela veio a Israel para participar do programa Masa Career para estagiar na área de mídia. Depois de concluir o estágio no Canal 9, foi-lhe oferecido um emprego permanente. Hoje, ela apresenta um programa diário de quatro horas sobre atualidades, transmitido continuamente em formato especial desde o início da guerra.

Dov Forman cresceu em Londres e sempre esteve ativo na comunidade judaica. Ele se tornou o neto que contou ao mundo a história de sua avó, que mostrou a Dov uma nota antiga com a inscrição: “O início de uma nova vida”. Trazia a assinatura do soldado judeu americano que a libertou de Auschwitz. Dov iniciou uma busca, postou sua história online e em apenas oito horas o soldado foi encontrado. Esta história recebeu uma grande repercussão em todo o mundo. Dov começou a escrever as memórias de sua avó e escreveu um livro inteiro. O livro, com prefácio do Rei da Grã-Bretanha, foi traduzido para 15 idiomas e se tornou um best-seller do New York Times. Hoje, Dov é um lutador ativo contra o antissemitismo.

Além desses graduados, fazem parte da lista a ativista ambiental da Nigéria Sharona Schneider, a atriz e ativista social de Miami Christine Guarin, o empreendedor social da Argentina Lucas Adlerstein, a empresária da Austrália Talia Dutt, o político belga Eitan Bergman, o programador e empresário da Holanda. Gideon Kison, presidente da Federação da Juventude Judaica do México Jacob Cohen Man, a influenciadora do Colorado Margot Twito, o empresário francês Kevin Malka e muitos outros.

Você pode encontrar mais informações sobre o projeto e histórias emocionantes de outros graduados que mudaram o mundo no site oficial da organização.