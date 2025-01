Máscara misteriosa encontrada em navio antigo na Líbia

No verão de 2024, arqueólogos polacos que trabalhavam na antiga cidade de Ptolemais fizeram várias descobertas importantes que revelam detalhes da vida da antiga sociedade. Entre eles está a parte utilitária de uma residência na cidade com sistema de captação de água e um raro artefato em forma de máscara com rosto humano, relatórios Naukawpolsce.pl.

Localizada na costa do Mediterrâneo, Ptolemais foi fundada por reis egípcios da dinastia ptolomaica no final do século IV ou III aC. e. A cidade fazia parte da Cirenaica, uma região histórica no nordeste da Líbia moderna que era um importante centro da cultura greco-romana. Devido à sua localização geográfica, Ptolemais floresceu como centro comercial e administrativo. A infraestrutura da cidade, que incluía teatros, hipódromos, instalações hídricas e uma acrópole, atesta o alto nível de organização e conquista arquitetônica da época. Ptolemais permaneceu uma cidade importante até a conquista árabe no século VII dC. e.

Durante as escavações em Ptolemais, foi explorada a parte oriental da residência da cidade, que data do final do século II – início do século III dC. e. Os arqueólogos determinaram que o núcleo da casa era uma pequena colunata: um pátio rodeado por uma colunata. Ao seu redor havia uma cozinha, uma escada de acesso ao segundo andar e uma sala decorada com mosaicos. Reparos regulares na superfície do mosaico indicam uso prolongado do edifício.

De particular importância foi o sistema de recolha de águas pluviais. A bacia peristilo, ou implúvio, foi um elemento-chave deste sistema. Ele canalizou água para dois tanques subterrâneos, que forneceram aos moradores o abastecimento de água necessário. Esta solução enfatiza o elevado nível de conhecimento técnico dos construtores, que se adaptaram às condições climáticas da região.

A residência sobreviveu a vários terremotos que atingiram a Cirenaica na segunda metade do século III. Após a destruição, a casa foi restaurada. Isto é evidente pelos três barris de pedra encontrados na entrada. Esses vasos de pedra eram usados ​​nos tempos antigos para armazenar alimentos, impostos ou presentes. No final da antiguidade, essas embarcações eram frequentemente encontradas em casas cujos proprietários exerciam atividades públicas ou mantinham relações com as autoridades. Neste caso, os arqueólogos sugerem que os navios poderiam ter sido instalados após a destruição para ajudar os proprietários a organizar as suas actividades económicas, talvez como parte da reconstrução pós-terremoto.

Um dos achados mais inusitados foi uma decoração em estuque na parede de um dos tanques: uma máscara com rosto humano. É feito de argamassa hidráulica, um material à base de cal que pode endurecer não só quando exposto ao ar, mas também debaixo d’água.

A máscara não possui características individuais, dificultando sua identificação. No entanto, os investigadores observam que a semelhança parece com imagens encontradas em santuários líbios como Slonta, localizado ao sul de Cirene. Possivelmente o dono da casa ou os artesãos que criaram a estátua eram descendentes de líbios. Fontes epigráficas antigas indicam uma estreita interação entre as comunidades grega e líbia na Cirenaica.