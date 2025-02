Segundo testemunhas oculares, 20 pessoas entraram no hotel em máscaras e iniciaram uma pesquisa. Os visitantes foram verificados por documentos e “procuraram um proibido”.

O canal escreve que as forças de segurança de algum pó foram encontradas no hotel. Várias pessoas foram mantidas e levadas à polícia.

No total, como diz a publicação, havia cerca de 80 convidados na festa. Um ingresso para o evento custa de 50 a 150 mil rublos.

Por sua vez, Ren TV relatórioEssas armas também foram descobertas durante o ataque. Ele foi encontrado em um carro estacionado na entrada do hotel.

Sobre os quadros publicados pelos quadros, você pode ver como as forças de segurança entram no salão com as palavras “Documentos de verificação e inspeção do edifício”. Também no vídeo, você pode ver sacos de pó branco que estão no chão.

Irina Khakamada disse à Ren TV que não tinha comentários sobre esse problema.

Observe que o Vijfstar Hotel está localizado na rua Rozhdestvenka, no centro de Moscou.