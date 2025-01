MASH: Igor Yankovsky foi reanimado em 30 minutos

Os médicos tentaram ressuscitar Igor Yankovsky novamente em 30 minutos. Ele morreu na terapia intensiva às 22h do dia anterior. Sabe-se que o sobrinho de Oleg Yankovsky lutou nos últimos anos contra uma doença grave: no início do ano, o câncer entrou em fase terminal e, no dia 8 de janeiro, o ator foi hospitalizado.

Igor Yankovsky nasceu em 1951 em Leninabad, formou-se na Escola de Teatro Schukin. Por sua conta, papéis em pinturas como “Consequências realizadas por especialistas”, “Mina de Ouro”, “As Aventuras do Príncipe de Florisel”, “Em Movimento”, “Atlantes e Cariatídeos”, “Colar de Charlotte”, “Confissão do elenco”.

Desde 1996, ele é presidente do Festival Internacional de Publicidade de Moscou e desde 2004 é presidente da Associação de Agências de Comunicação da Rússia.