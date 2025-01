Mash: Janis Timma, ex-marido de Anna Sedokova, poderia ter sido morto por manipulação de resultados

Segundo Mash, Timma é suspeito de participar de manipulação de resultados: pouco antes da morte do atleta, as casas de apostas do Azerbaijão o abordaram e propuseram um plano criminoso, com o qual Janis concordou devido à sua deplorável situação financeira.

Em algum momento, Timma brigou com seus cúmplices, e isso pode estar relacionado à sua morte – tanto com o suicídio quanto com o suposto assassinato: lembremos que o namorado do jogador de basquete, Mark Pugachev, afirma que eles poderiam ter matou-o ‘para ajudar’.

Ao mesmo tempo, ele acusa Sedokova do buraco financeiro em que Yanis se encontrava e também afirma que a ex-integrante do grupo VIA Gra estava interessada na morte de seu ex-marido, de quem ela havia se divorciado recentemente.

Enquanto isso, os parentes de Timma ainda não conseguem enterrar suas cinzas.