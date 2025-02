Mate o fazendeiro de Odisha

Segundo relatos, um fazendeiro foi morto a tiros em sua fazenda em Odisha nas primeiras horas do domingo. A vítima, identificada como Gobinda Chandra Nayak, foi atacada enquanto mantinha vigília sobre suas colheitas, com uma inimizade suspeita passada como o principal motivo, disseram as autoridades.

“O incidente ocorreu entre 3 e 3:30 do meu irmão monitorava regularmente nossas colheitas e aves à noite. Desta vez, eles atiraram nele, e suspeitamos que ele poderia ser devido a uma inimizade passada “, disse o irmão mais velho da vítima, Barun Kumar Nayak, TV da Índia hoje.

Segundo os relatos, Nayak estava dormindo em uma pequena casa em sua fazenda em Dhenkanal, como costumava fazer para proteger suas colheitas. Por volta das 3 da manhã, criminosos não identificados supostamente se aproximaram dele e mostraram uma luz de tocha. Quando Nayak reagiu, os atacantes abriram fogo, ferindo criticamente.

Ao ouvir tiros, seu irmão mais velho, que também estava na fazenda, apressou -se ao seu lado. Ao encontrar Nayak com vários ferimentos a bala, ele imediatamente pediu uma ambulância, mas nenhum estava disponível. Então, a família o transportou para o hospital da sede do distrito de Dhenkanal em seu próprio veículo, mas os médicos declararam que o trouxeram morto.

As fontes revelaram que o falecido era um morador da vila de Kalanga Chakundanali e viajava quase 10 km por dia para verificar sua fazenda perto de um templo Shiva em Fasigan. Suspeita -se que alguém esteja rastreando seus movimentos.

“A polícia iniciou uma investigação sobre o incidente. Uma equipe científica foi enviada para o local e estamos examinando possíveis razões por trás do ataque. A família da vítima apresentou uma queixa, mas o réu ainda não foi identificado” Sênior “, disse o policial.