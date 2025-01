Já foram entregues no canteiro areia, migalhas e rolos especiais, que serão distribuídos no canteiro.

A primeira etapa da construção ocorreu no ano passado. Então suas fundações foram erguidas.

“Planejamos concluir a construção do campo em junho”, resumiu o chefe do distrito, Igor Fedenkov, durante reunião com o presidente da Premier League russa, Alexander Alaev.

Como o MK em Kaluga relatou anteriormente, em Iznoski o empresário não teve tempo de melhorar o parque e pagou o preço.