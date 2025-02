Matilde Brandi: "Eu tenho uma dupla personalidade"

A atriz no papel de um esquizofrênico no teatro: “Com o toque você pode rir de tudo”

Um como Matilde Brandi pode realmente fazer tudo. Ballerina, apresentadora, atriz, capaz de fazer malabarismos sem um golpe da pista de dança até o palco, através da televisão Carië. Hoje à noite e amanhã o encontraremos no palco no teatro Parioli-Costanzo, em Roma, na brilhante comédia Sone como eu, de Mauro Garani, dirigido por Francesco Branchetti. Protagonista dela, Matilde BrandiNo papel de Maria Sole Fanelli, uma mulher que foi realmente dividida em dois papéis por causa de sua esquizofrenia, que é o ponto de apoio do show.

Matilde retorna à cena com uma história que anuncia crepitante, mas também complexo. Para o papel e para o tema …

“Bem, um pouco complicado recebe o tema da esquizofrenia que tratamos de maneira cômica, mas leve. Duas mulheres existem lado a lado em Maria, uma diferente da outra e uma completamente não ciente da outra. Maria é uma gerente de cabelo sempre amarrada que sempre se veste com um terno preto ou branco, traz saltos e é um pouco da senhorita Rottenmayer de Heidi. O sol é o oposto. Cabelo solto, vestido colorido, traz sapatos baixos. Maria é casada com um piloto de avião, enquanto solta perto de se casar com um novo escritor. Apenas fazendo publicações para o município, ambos descobrem a presença de outra mulher que é sempre ela. Parece que Maria Sole Fanelli já é casada! “

O tema da saúde mental é certamente sensível. Como você conseguiu construir uma comédia inteira?

“Ao fazer ironia inteligente e não polir. A vida é linda nos ensinou como, com respeito, um tema como o shoah também pode ser abordado levemente. Estamos muito felizes com o resultado. Aconteceu em uma noite que na platéia era mãe de uma garota que sofre dessa patologia e, eventualmente, ela veio me abraçar.

No palco, há um casamento para se organizar. Assim como em sua vida real, porque ele o anunciou na TV. Ele pode reconciliar os preparativos com um trabalho exigente como o do teatro?

“Nós nos damos há muito tempo: dois anos. Então, de fato, em todas as transmissões em que eu mudo (risos). Por enquanto, levamos para casa e nos mudamos. O resto virá calmo. “

Quando pensamos sobre isso nos dois últimos reality shows em que a vimos na TV: na namorada e na ilha da famosa, ela disse que tinha uma dupla personalidade. Esse é realmente o caso?

“Absolutamente sim. Big Brother há alguns anos, eu poderia ser Maria. Mais recentemente, na ilha, eu era sol. Um muito mais reflexivo, o de Dell’isola e o outro um pouco mais impulsivo, talvez também agressivamente. O próprio diretor do programa notou essa dualidade na qual me sinto muito bem.

Dará trabalho aos designers de figurinos …

“Na realidade, eu só faço tudo graças a anos e anos nos bastidores dos balés”.

Olha Você aqui. Entre os muitos papéis de sua vida artística em que o mais confortável é?

“Bem, certamente a dança é e sempre continuará sendo meu primeiro amor, então televisão. Eu realmente amo o teatro e, para mim, é realmente uma grande satisfação, porque lhe dá muito, mas também diminui de você e, para fazê -lo, você deve estar preparado. O público é exigente, é crucial e o palco é uma escola diária que agradeço que você ainda pode estar presente “.

Quem é o mestre?

“Absolutamente gigi proititi”.

Na TV, ele também trabalhou muito com Carlo Conti. Ele o seguirá em Sanremo?

“Quem não segue Sanremo? Com Carlo mais então. Ele é o único que ainda consegue fazer a variedade bem na TV. E ele certamente fará um ótimo Sanremo porque escolheu um elenco bonito. Eu tenho todo o meu favorito: Giorgia ”.

Uma experiência que gostaria de fazer neste 2025 fora do teatro?

“Eu gostaria disso até que a moda que volte, a variedade realmente retorna. E espero fazer parte disso! “