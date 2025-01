Mattarella lança Agrigento Capital da Cultura 2025: "Desafio para aumentar oportunidades"

18 de janeiro de 2025

O Presidente da República, Sergio Mattarella, abriu a cerimônia de abertura do ano de Agrigento Capital da Cultura 2025 no Teatro Pirandello. “Uma das intenções de Agrigento em 2025 não é apenas ser o palco espetacular da Capital da Cultura, mas também ser um estímulo e impulso para muitas outras realidades italianas. É um desafio aumentar as oportunidades onde elas estão agora. reduzida Uma voz que defende que os subúrbios são também motores de cultura e planeamento. Este é o desafio que o nosso tempo nos coloca. disse o chefe de estado.