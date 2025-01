Mattarella: ‘mensagem de Agrigento para restaurar a coesão e avançar juntos’

Agrigento, 18 de janeiro. (Adnkronos) – “Agrigento pretende falar com o resto do país e com a Europa da qual faz parte. Agrigento, o centro brilhante da antiga civilização grega já no século VI aC. Os Akragas de Empédocles, que definiu os quatro elementos ‘raízes’ que indicou constituem o todo: fogo, ar, terra, água. Estes quatro elementos estão agora estilizados no logotipo oficial de Agrigento Capital da Cultura: para Empédocles, a unidade dos elementos foi a centelha do nascimento de tudo, enquanto a separação foi a causa da morte. Um símbolo que reitera a necessidade de nos reunirmos, de restabelecer a coerência, de avançarmos juntos. A afirmação foi do Presidente da República, Sergio Mattarella, por ocasião da inauguração de Agrigento, Capital Cultural Italiana de 2025.

“A memória dos mortos nas guerras que ensanguentaram a Europa, o Mediterrâneo e, infelizmente, muitas outras regiões do planeta exige isso – continuou o chefe de Estado. As trágicas violações dos direitos humanos que anulam a dignidade e a própria vida assim o exigem. As desigualdades existentes e crescentes exigem isso. A pobreza extrema, a marginalização exige o lamento da terra, violada pela exploração ilimitada dos recursos, com as suas consequências catastróficas, a começar pelas alterações climáticas. dotar-nos de um novo e indispensável dinamismo”.