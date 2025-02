"Mattarella? Quarta-feira. Esqui? Sábado": lama no pecador, bertolucci se desenrola desta vez

Campeão do UnkiVeasure em campo, muitas vezes ostenta o assunto das críticas, por causa da atenção excessiva da mídia que foi criada com suas vitórias. Jannik Sinner É esse o caso, mas não cuida da controvérsia, dos bandidos ou da inveja. Após a vitória do Aberto da Austrália, Ele foi dividido em relaxamento em sua casa em Sesto, com esqui e selfies com os fãs, para algumas obrigações comerciais. Muitos criticaram o fracasso em participar do evento Quirinal através do chefe de estado, Sergio Mattarella, mas Paolo Bertolucci o defendeu em X: “Mattarella/ quarta -feira, esqui/ sábado. Duas coisas completamente separadas “, escreveu ele. E, de fato, é: o primeiro compromisso foi quarta -feira, o outro sábado.

Outra razão para as críticas está ligada ao fato de Jannik estar cada vez mais focado na comunicação social entre o Instagram, YouTube e Tiktok, onde ele acaba de criar um perfil habitado há muito tempo junto com seu gerente de mídia social, especialmente pelo mais novo. O “New York Times” perguntou ao falar sobre a virada social de Jannik uma pergunta que muitos sabem sobre a flecha: “Porque o pecador se torna um YouTuber? “.





Esta é a resposta: “Há aquele velho ditado que diz que as estrelas dos atletas do cinema querem ser e os atletas querem ser estrelas do cinema -lemos -. O Axioma nos leva a Jannik Sinner, Australian Open e Youtuber Champion Enquanto o mundo dos esportes está esperando o lançamento de ‘My Way’ Netflix Em Carlos Alcaraz, Sinner decidiu acrescentar sua contribuição ao filme na forma de um vlog que documenta sua corrida ao título em Melbourne. Grandes revelações “. Em suma, é sempre uma ótima discussão …