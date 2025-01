Matteo Lepore se mostra entre bandeiras e muito caos: caso explode em Bolonha

Ou Município de Bolonha não removerá a bandeira palestina exposta nas janelas do Palazzo D’Accursio. Mas também acrescentará o lado israelita ao seu lado, juntamente com o arco-íris da Paz. Esta é a decisão do prefeito Matteo Lepore após o acordo entre Israel e o Hamas sobre o cessar-fogo em Gaza e sobre a libertação dos reféns. As três bandeiras, explica a autarquia, serão colocadas na varanda da Câmara Vermelha a partir de amanhã no lugar da faixa ‘Cessar fogo agora’. “Quando exibimos a bandeira da Palestina ao lado da bandeira da Paz nas janelas do Palazzo D’Accursio”, explica Lepore, “pedimos que o massacre parasse e que todos os sequestrados voltassem para casa. Assumi o compromisso de que se o governo israelita parasse as acções militares e reabrisse a frente de diálogo, denunciaríamos também a frente israelita e foi isso que fizemos.” Bolonha será sempre um dos berços do violento movimento pró-Palestina e dos centros sociais que incendiaram o centro com o pretexto de se manifestarem em memória de Ramy.