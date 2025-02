Mattia bellucci asfalto puro tsitsipas, tênis italiano em delirium: o ponto de grito que vale a semi -final | Vídeo

Depois Daniil Medvedev, azul Mattia Bellucci Faz um grande nome do tênis mundial, o grego Stefanos Tsitsipasse qualificar para a semifinal do torneio ATP 500 em Roterdã.

Uma marcha extraordinária para o 23 -ano -Volto de Busto Arsizio, Número 92 do ranking mundial, mas certamente na plataforma de lançamento. Ele havia vencido nesta superfície no ano passado Jannik SinnerAnexar seu momento de ouro alguns dias após o triunfo Aberto da Austrália. Este ano, o sul de Tirolean se recusou a Malinquore e preferiu descansar após o bis em Melbourne para preparar melhor os torneios da primavera. Nada mal, em vez de Jannik, outra pessoa certamente espera menos esperar manter o tricolor alto.

A partida contra Tsitsipas é para Bellucci ainda mais fácil do que isso contra o russo Medvedev: o grego foi seco em dois sets com a pontuação de 6-3 6-2. Entre ele e a final, agora haverá o australiano Alex de Minaur. Cliente absolutamente difícil (mesmo que tenha se tornado famoso à sua maneira porque perdeu todos, mas todos os confrontos diretos com o pecador, mas com o valor de espiar os leões do teclado que o tornaram irritado por esse motivo: Chapeau).