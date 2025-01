Mattu Pongal Palamedu Jallikattu em andamento em Madurai, mesmo com o concurso de Avaniyapuram marcado pela morte – Tamil Nadu News

O tão aguardado Palamedu Jallikattu, um esporte mundialmente famoso de domesticação de touros, começou no segundo dia de Pongal em Madurai, em Tamil Nadu, celebrado como Mattu Pongal. Conhecido pela sua rica tradição, o evento atraiu milhares de espectadores e participantes. Este ano, mais de 1.000 touros e 900 treinadores inscreveram-se no evento, que é celebrado com entusiasmo e fervor em toda a região.

O evento, que faz parte da cultura Tamil Nadu há séculos, oferece prêmios valiosos aos vencedores. Entre as principais recompensas estão um carro para o melhor domador de touros e um trator para o melhor touro. O Ministro-Chefe MK Stalin e o Vice-Ministro-Chefe Udhayanidhi Stalin patrocinaram vários prêmios, incluindo moedas de ouro, bicicletas e utensílios domésticos.

Juntamente com uma grande presença policial de 2.400 funcionários, uma equipe médica dedicada de 25 médicos e sete equipes veterinárias foi designada para garantir a segurança dos participantes e dos animais.

Porém, no primeiro dia de Pongal. Naveen Kumar, um jovem de 30 anos de Vilankudi, perdeu a vida após ser esfaqueado no peito por um touro no complexo de Avaniyapuram Jallikattu. Ele foi levado às pressas para o hospital governamental de Rajaji, mas não sobreviveu aos ferimentos. A irmã de Naveen, Aarthi, convocou uma reunião com o coletor distrital para buscar justiça pela morte de seu irmão.

Naveen, que participava de Jallikattu desde os 14 anos, supostamente ganhava a vida dirigindo um riquixá.