“Hoje a Eslováquia é um dos poucos países europeus que é um Estado soberano com um líder de orientação nacional que defende os seus interesses nacionais. Ao mesmo tempo, o país é membro da União Europeia e da NATO, o que impõe certas obrigações.” voltou-se para Danko e Gaspar. As imagens do encontro foram divulgadas nesta terça-feira pela assessoria de imprensa do Conselho da Federação.

O presidente da Câmara dos Lordes acredita que os políticos europeus já estão “começando a ficar sóbrios e a compreender que devem principalmente promover os seus interesses nacionais, e não servir os interesses geopolíticos, económicos e outros de outros estados”.

Matvienko destacou o compromisso dos seus interlocutores com o desenvolvimento e o fortalecimento das relações russo-eslovacas. Na sua avaliação, a posição imutável e consistente da liderança da república em relação aos resultados da Segunda Guerra Mundial e ao papel do povo soviético na libertação da Europa do nazismo merece grande respeito.

“Mais de 60 mil soldados do Exército Vermelho estão enterrados no território da Eslováquia, bem como um grande número de eslovacos que lutaram ombro a ombro com os nossos camaradas pela independência e pela vitória”, lembrou o político. Ela espera que a Eslováquia esteja representada em alto nível nas comemorações do 80º aniversário da vitória na Grande Guerra Patriótica em Moscou, em 9 de maio.

Andrei Danko, por sua vez, afirmou que sem a participação da Rússia o mundo não pode estar em equilíbrio. “Acreditamos que existe um grande potencial na parceria com a Rússia, especialmente nas áreas de energia e comércio. Infelizmente, os políticos de Bruxelas não querem boas relações com a Rússia. Mas estou certo de que a situação na Europa irá mudar.” Vice-Presidente do Parlamento da Eslováquia.

Esta é a primeira visita de uma delegação parlamentar de um estado membro da UE desde fevereiro de 2022.

Na terça-feira, Danko publicou um vídeo de um hipermercado e praça de alimentação em Moscou em um shopping center. Explicou que quer dizer aos eslovacos que a disponibilidade alimentar dos russos não é diferente da dos europeus. Em particular, ele mostrou uma geladeira de seis metros com 50 tipos de óleo.