Agrigento, 17 de janeiro. (Adnkronos) – Momentos de medo esta noite em Caltanissetta, onde um prédio desabitado de um andar desabou na Via Cappuccini, uma rua lateral da Via Niscemi, no centro histórico. O edifício dilapidado já estava fortificado há algum tempo. Sob os escombros estava um pequeno carro pertencente a um morador do prédio em frente. O Corpo de Bombeiros, 118 e a Polícia estão no local.